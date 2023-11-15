Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю – аппетитные мафины всегда придут на помощь. Немного времени, простые ингредиенты, точно есть в вашем холодильнике – и все уже готово!

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Рецепт яблочных мафинов с корицей

Время : 30 минут

порций : 12

Приготовление :

  • Духовку разогреваем до 180 градусов и готовим формочки для мафинов.
  • В миску выливаем йогурт, масло и вбиваем яйца. Хорошо перемешиваем.
  • В другой миске соединяем мука, разрыхлитель, соду и сахар. Также хорошо перемешиваем.
  • Яблоки чистим, удаляем семена и нарезаем кубиками до 1 сантиметра. К яблокам добавляем корицу.
  • Высыпаем яблоки в миску с мукой и хорошо перемешиваем.
  • Соединяем сухие и влажные ингредиенты. Перемешиваем медленно, но не слишком долго.
  • Разливаем тесто по формочкам и ставим печься на 20 минут.
  • Для глазури нагреваем сок лимона и смешиваем с сахарной пудрой. Смазываем мафины после запекания.

Приятного аппетита!