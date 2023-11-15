Когда есть яблоки: как приготовить ароматные кексы с корицей
Источник:kwestiasmaku
Яблочные кексы с корицей – это всегда удачный выбор для вечернего чаепития. Для того чтобы их приготовить, даже не нужно миксера!
Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю – аппетитные мафины всегда придут на помощь. Немного времени, простые ингредиенты, точно есть в вашем холодильнике – и все уже готово!
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Рецепт яблочных мафинов с корицей
Время : 30 минут
порций : 12
Ингредиенты :
– 125 миллилитров натурального йогурта;
– 2 яйца;
– 125 миллилитров растопленного сливочного масла;
– 240 граммов пшеничной муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки пищевой соды;
– 125 граммов сахара;
– 1,5 яблока;
– 1,5 чайной ложки корицы;
глазурь:
– 3 столовые ложки лимонного сока;
– 1/2 стакана сахарной пудры.
Приготовление :
- Духовку разогреваем до 180 градусов и готовим формочки для мафинов.
- В миску выливаем йогурт, масло и вбиваем яйца. Хорошо перемешиваем.
- В другой миске соединяем мука, разрыхлитель, соду и сахар. Также хорошо перемешиваем.
- Яблоки чистим, удаляем семена и нарезаем кубиками до 1 сантиметра. К яблокам добавляем корицу.
- Высыпаем яблоки в миску с мукой и хорошо перемешиваем.
- Соединяем сухие и влажные ингредиенты. Перемешиваем медленно, но не слишком долго.
- Разливаем тесто по формочкам и ставим печься на 20 минут.
- Для глазури нагреваем сок лимона и смешиваем с сахарной пудрой. Смазываем мафины после запекания.
Приятного аппетита!