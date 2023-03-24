Кофе невозможно считать исключительно утренней опцией. Иногда мы нуждаемся в дополнительном заряде посреди рабочего дня, а иногда приходится использовать этот "допинг" даже поздно вечером, когда на носу сессия или горят дедлайны.

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Маккиато – это тот кофе, который позволит оставаться сконцентрированным в течение длительного времени, но вместе с тем порадует своим мягким вкусом.

Рецепт кофе маккиато

Время: 3 минуты

Порций: 1

Приготовление:

  • Готовим около 35 миллилитров эспрессо и наливаем на дно чашки.
  • Распариваем молоко, чтобы сверху образовалось 1 – 2 сантиметра пены.
  • Выкладываем 2 – 3 чайные ложки пены на эспрессо. Остальное молоко добавлять в кофе не нужно.