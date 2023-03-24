Каву неможливо вважати виключно ранковою опцією. Часом ми потребуємо додаткового заряду посеред робочого дня, а іноді доводиться використовувати цей "допінг" навіть пізно ввечері, коли на носі сесія або падають дедлайни.

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Маккіато – це саме та кава, яка дозволить залишатися сконцентрованим впродовж тривалого часу, але разом з тим потішить своїм м'яким смаком.

Рецепт кави маккіато

Час: 3 хвилини

Порцій: 1

Приготування:

  • Готуємо приблизно 35 мілілітрів еспресо та наливаємо на дно чашки.
  • Розпарюємо молоко, аби зверху утворилося 1 – 2 сантиметри піни.
  • Викладаємо 2 – 3 чайні ложки піни на еспресо. Решту молока додавати у каву не потрібно.