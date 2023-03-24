Каву неможливо вважати виключно ранковою опцією. Часом ми потребуємо додаткового заряду посеред робочого дня, а іноді доводиться використовувати цей "допінг" навіть пізно ввечері, коли на носі сесія або падають дедлайни.

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Маккіато – це саме та кава, яка дозволить залишатися сконцентрованим впродовж тривалого часу, але разом з тим потішить своїм м'яким смаком.

Рецепт кави маккіато

Час: 3 хвилини

Порцій: 1

Інгредієнти: – 18 грамів кави;

– 50 – 100 мілілітрів молока;

– маленька чашка на 50 – 80 мілілітрів.

Приготування: