Если нужно засидеться за работой: рецепт кофе маккиато, который повысит концентрацию

Иногда бывает, что оставить работу вне дома не получается. Чтобы долго не сидеть за бумагами и ноутбуком, нужно максимально использовать возможности своего внимания.

Кофе невозможно считать исключительно утренней опцией. Иногда мы нуждаемся в дополнительном заряде посреди рабочего дня, а иногда приходится использовать этот "допинг" даже поздно вечером, когда на носу сессия или горят дедлайны.

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Маккиато – это тот кофе, который позволит оставаться сконцентрированным в течение длительного времени, но вместе с тем порадует своим мягким вкусом.

Рецепт кофе маккиато

Время: 3 минуты

Порций: 1

Ингредиенты: – 18 грамм кофе;

– 50 – 100 миллилитров молока;

– маленькая чашка на 50 – 80 миллилитров.

Приготовление: