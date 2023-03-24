Если нужно засидеться за работой: рецепт кофе маккиато, который повысит концентрацию
24 марта 2023, 22:07Читати новину українською
Источник:bbcgoodfood
Иногда бывает, что оставить работу вне дома не получается. Чтобы долго не сидеть за бумагами и ноутбуком, нужно максимально использовать возможности своего внимания.
Кофе невозможно считать исключительно утренней опцией. Иногда мы нуждаемся в дополнительном заряде посреди рабочего дня, а иногда приходится использовать этот "допинг" даже поздно вечером, когда на носу сессия или горят дедлайны.
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Маккиато – это тот кофе, который позволит оставаться сконцентрированным в течение длительного времени, но вместе с тем порадует своим мягким вкусом.
Рецепт кофе маккиато
Время: 3 минуты
Порций: 1
Приготовление:
- Готовим около 35 миллилитров эспрессо и наливаем на дно чашки.
- Распариваем молоко, чтобы сверху образовалось 1 – 2 сантиметра пены.
- Выкладываем 2 – 3 чайные ложки пены на эспрессо. Остальное молоко добавлять в кофе не нужно.