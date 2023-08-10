Приготовление маринованных кабачков очень просто. Если вы еще не пробовали эту консервацию, обязательно приготовьте хотя бы баночку. Вы будете в восторге!
Интересно Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью за считанные минуты
Рецепт маринованных кабачков
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Кабачки тщательно вымойте и обсушите.
- Нарежьте брусками (они должны быть чуть ниже высоты банки) и плотно уложите в банку.
- В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока, по 2 лавровых листа и по 2 зерна душистого перца.
- Удалите иглы из веточки розмарина и поместите их в банку с кабачками.
- В воде растворите соль и залейте ею кабачки.
- Стерилизуйте банки 20 минут.
- Плотно закупорите банки.
- Храните их при комнатной температуре 3 дня, затем перенесите в кладовку.
- Кабачки готовы к употреблению через 2 недели.