Приготування маринованих кабачків дуже просте. Якщо ви ще не пробували цю консервацію, обов’язково приготуйте хоча б баночку. Ви будете в захваті!

Цікаво Суп, салат чи хот-дог, або як смачно нагодувати сім'ю за лічені хвилини

Рецепт маринованих кабачків

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Кабачки ретельно вимийте і обсушіть.
  • Наріжте брусками (вони повинні бути трохи нижче висоти банки) і щільно укладіть в банку.
  • У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 лаврових листки і по 2 зерна запашного перцю.
  • Видаліть голки з гілочки розмарину і помістіть їх у банку з кабачками.
  • У воді розчиніть сіль і залийте нею кабачки.
  • Стерилізуйте банки 20 хвилин.
  • Щільно закупорте банки.
  • Зберігайте їх при кімнатній температурі 3 дні, потім перенесіть в комору.
  • Кабачки готові до вживання через 2 тижні.