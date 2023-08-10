Приготування маринованих кабачків дуже просте. Якщо ви ще не пробували цю консервацію, обов’язково приготуйте хоча б баночку. Ви будете в захваті!
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Рецепт маринованих кабачків
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Кабачки ретельно вимийте і обсушіть.
- Наріжте брусками (вони повинні бути трохи нижче висоти банки) і щільно укладіть в банку.
- У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 лаврових листки і по 2 зерна запашного перцю.
- Видаліть голки з гілочки розмарину і помістіть їх у банку з кабачками.
- У воді розчиніть сіль і залийте нею кабачки.
- Стерилізуйте банки 20 хвилин.
- Щільно закупорте банки.
- Зберігайте їх при кімнатній температурі 3 дні, потім перенесіть в комору.
- Кабачки готові до вживання через 2 тижні.