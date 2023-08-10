Приготування маринованих кабачків дуже просте. Якщо ви ще не пробували цю консервацію, обов’язково приготуйте хоча б баночку. Ви будете в захваті!

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Рецепт маринованих кабачків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів цукіні;

– 500 мілілітрів води;

– 4 лаврових листки;

– 4 зерна запашного перцю;

– 4 зубчики часнику;

– 1 гілочка розмарину;

– 2 чайні ложки солі.

Приготування:

Кабачки ретельно вимийте і обсушіть.

Наріжте брусками (вони повинні бути трохи нижче висоти банки) і щільно укладіть в банку.

У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 лаврових листки і по 2 зерна запашного перцю.

Видаліть голки з гілочки розмарину і помістіть їх у банку з кабачками.

У воді розчиніть сіль і залийте нею кабачки.

Стерилізуйте банки 20 хвилин.

Щільно закупорте банки.

Зберігайте їх при кімнатній температурі 3 дні, потім перенесіть в комору.

Кабачки готові до вживання через 2 тижні.

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