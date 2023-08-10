Как огурцы, только кабачки: рецепт чрезвычайно хрустящей закрутки за копейки

10 августа 2023, 19:30
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Источник:

Smaker

Вместо огурцов отличным дополнением к обеду станут маринованные кабачки. Они такие хрустящие и ароматные!

Приготовление маринованных кабачков очень просто. Если вы еще не пробовали эту консервацию, обязательно приготовьте хотя бы баночку. Вы будете в восторге!

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Рецепт маринованных кабачков

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
500 грамм цуккини;
– 500 миллилитров воды;
– 4 лавровых листа;
– 4 зерна душистого перца;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 веточка розмарина;
– 2 чайные ложки соли.

Приготовление:

  • Кабачки тщательно вымойте и обсушите.
  • Нарежьте брусками (они должны быть чуть ниже высоты банки) и плотно уложите в банку.
  • В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока, по 2 лавровых листа и по 2 зерна душистого перца.
  • Удалите иглы из веточки розмарина и поместите их в банку с кабачками.
  • В воде растворите соль и залейте ею кабачки.
  • Стерилизуйте банки 20 минут.
  • Плотно закупорите банки.
  • Храните их при комнатной температуре 3 дня, затем перенесите в кладовку.
  • Кабачки готовы к употреблению через 2 недели.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська