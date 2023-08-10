Как огурцы, только кабачки: рецепт чрезвычайно хрустящей закрутки за копейки

Вместо огурцов отличным дополнением к обеду станут маринованные кабачки. Они такие хрустящие и ароматные!

Приготовление маринованных кабачков очень просто. Если вы еще не пробовали эту консервацию, обязательно приготовьте хотя бы баночку. Вы будете в восторге!

Интересно Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью за считанные минуты

Рецепт маринованных кабачков

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты

500 грамм цуккини;

– 500 миллилитров воды;

– 4 лавровых листа;

– 4 зерна душистого перца;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 веточка розмарина;

– 2 чайные ложки соли.

Приготовление:

Кабачки тщательно вымойте и обсушите.

Нарежьте брусками (они должны быть чуть ниже высоты банки) и плотно уложите в банку.

В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока, по 2 лавровых листа и по 2 зерна душистого перца.

Удалите иглы из веточки розмарина и поместите их в банку с кабачками.

В воде растворите соль и залейте ею кабачки.

Стерилизуйте банки 20 минут.

Плотно закупорите банки.

Храните их при комнатной температуре 3 дня, затем перенесите в кладовку.

Кабачки готовы к употреблению через 2 недели.