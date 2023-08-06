Подходит для огурцов и помидоров: как приготовить универсальный маринад для закруток
6 августа 2023, 15:30Читати новину українською
Источник:Garden
Когда время консервации в самом разгаре так важно иметь универсальный и быстрый рецепт. Доступные ингредиенты и быстрота процесса являются еще одним плюсом этого способа.
Получить универсальный маринад, который подойдет как для закрутки огурцов, так и помидоров, вполне реально. Только следует учитывать характеристики этих овощей. Вот универсальный рецепт, который может подойти вам в любом случае.
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Рецепт универсального маринада
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 стакан уксуса;
– 1 стакан воды;
– пол стакана сахара;
– 1 чайная ложка соли (или по вкусу);
– 2 – 3 гвоздички;
– 2 – 3 веточки розмарина или других любимых трав;
– 1 чайная ложка горчичного зерна (по желанию);
– несколько гранатовых зерен (по желанию, для цвета и вкуса).
Приготовление:
- В глубокой кастрюле разогрейте воду и всыпьте сахар. Помешивайте, пока сахар полностью не растворится.
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Добавьте соль, гвоздики и уксус. Если вы любите острее, можете также добавить горчичное зерно.
- Снимите с огня, добавьте веточки розмарина или других излюбленных трав.
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Дайте маринаду остыть до комнатной температуры.
- Для огурцов: вымойте и порежьте огурцы (при необходимости). Уложите их в чистую баночку, добавьте несколько гранатовых зерен, а затем залейте охлажденным маринадом.
- Для помидоров разрежьте помидоры на кольца или полукольца. Положите в чистую баночку и залейте охлажденным маринадом.
- Закройте банки крышками и поставьте стерилизовать на 20 минут (время считать после закипания). Переверните несколько минут.
Этот маринад носит настолько универсальный характер, что варьировать его составляющие можно по своему вкусу. Добавляйте разные специи, травы и другие ингредиенты.Не забудьте приготовить нежинский салат, воспользуйтесь проверенным рецептом.