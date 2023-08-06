Подходит для огурцов и помидоров: как приготовить универсальный маринад для закруток

Когда время консервации в самом разгаре так важно иметь универсальный и быстрый рецепт. Доступные ингредиенты и быстрота процесса являются еще одним плюсом этого способа.

Получить универсальный маринад, который подойдет как для закрутки огурцов, так и помидоров, вполне реально. Только следует учитывать характеристики этих овощей. Вот универсальный рецепт, который может подойти вам в любом случае.

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Рецепт универсального маринада

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Невероятная вкусность / Фото Сrowded kitchen

Ингредиенты

1 стакан уксуса;

– 1 стакан воды;

– пол стакана сахара;

– 1 чайная ложка соли (или по вкусу) ;

– 2 – 3 гвоздички;

– 2 – 3 веточки розмарина или других любимых трав;

– 1 чайная ложка горчичного зерна (по желанию);

– несколько гранатовых зерен (по желанию, для цвета и вкуса).

Приготовление:

В глубокой кастрюле разогрейте воду и всыпьте сахар. Помешивайте, пока сахар полностью не растворится.

Добавьте соль, гвоздики и уксус. Если вы любите острее, можете также добавить горчичное зерно.

Снимите с огня, добавьте веточки розмарина или других излюбленных трав.

Дайте маринаду остыть до комнатной температуры.

Для огурцов: вымойте и порежьте огурцы (при необходимости). Уложите их в чистую баночку, добавьте несколько гранатовых зерен, а затем залейте охлажденным маринадом.

Для помидоров разрежьте помидоры на кольца или полукольца. Положите в чистую баночку и залейте охлажденным маринадом.

Закройте банки крышками и поставьте стерилизовать на 20 минут (время считать после закипания). Переверните несколько минут.

Этот маринад носит настолько универсальный характер, что варьировать его составляющие можно по своему вкусу. Добавляйте разные специи, травы и другие ингредиенты.