Отримати універсальний маринад, який підійде як для закрутки огірків, так і для помідорів, цілком реально. Лише слід враховувати характеристики цих овочів. Ось універсальний рецепт, який може вам підійти у будь-якому випадку.

Це цікаво Для літніх вечорів: салат з курячими стріпсами, грушею і сиром

Рецепт універсального маринаду

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Неймовірна смакота / Фото Сrowded kitchen

Інгредієнти:

– 1 склянка оцту;

– 1 склянка води;

– пів склянки цукру;

– 1 чайна ложка солі (або до смаку);

– 2 – 3 гвоздички;

– 2 – 3 гілочки розмарину або інших улюблених трав;

– 1 чайна ложка гірчичного зерна (за бажанням);

– декілька гранатових зерен (за бажанням, для кольору та смаку).

Приготування:

В глибокій каструлі розігрійте воду та всипте цукор. Помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться.

Додайте сіль, гвоздички та оцет. Якщо ви любите гостріше, можете також додати гірчичне зерно.

Зніміть з вогню, додайте гілочки розмарину або інших улюблених трав.

Дайте маринаду охолонути до кімнатної температури.

Для огірків: вимийте та поріжте огірки (за потреби). Покладіть їх у чисту баночку, додайте кілька гранатових зерен, а потім залийте охолодженим маринадом.

Для помідорів: розріжте помідори на кільця або півкільця. Покладіть їх у чисту баночку та залийте охолодженим маринадом.

Закрийте банки кришками та поставте стерилізувати на 20 хвилин (час рахувати після закипання). Переверніть на кілька хвилин.

Цей маринад має настільки універсальний характер, що варіювати його складові можна за своїм смаком. Додавайте різні спеції, трави та інші інгредієнти.

Не забудьте приготувати ніжинський салат, скористайтеся перевіреним рецептом.