Отримати універсальний маринад, який підійде як для закрутки огірків, так і для помідорів, цілком реально. Лише слід враховувати характеристики цих овочів. Ось універсальний рецепт, який може вам підійти у будь-якому випадку.
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Рецепт універсального маринаду
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Неймовірна смакота / Фото Сrowded kitchen
Приготування:
- В глибокій каструлі розігрійте воду та всипте цукор. Помішуйте, доки цукор повністю не розчиниться.
- Додайте сіль, гвоздички та оцет. Якщо ви любите гостріше, можете також додати гірчичне зерно.
- Зніміть з вогню, додайте гілочки розмарину або інших улюблених трав.
- Дайте маринаду охолонути до кімнатної температури.
- Для огірків: вимийте та поріжте огірки (за потреби). Покладіть їх у чисту баночку, додайте кілька гранатових зерен, а потім залийте охолодженим маринадом.
- Для помідорів: розріжте помідори на кільця або півкільця. Покладіть їх у чисту баночку та залийте охолодженим маринадом.
- Закрийте банки кришками та поставте стерилізувати на 20 хвилин (час рахувати після закипання). Переверніть на кілька хвилин.
Цей маринад має настільки універсальний характер, що варіювати його складові можна за своїм смаком. Додавайте різні спеції, трави та інші інгредієнти.