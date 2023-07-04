Есть простой и быстрый рецепт маринованных помидоров с чесноком. А что может быть лучше консервации, приготовленной за считанные минуты?

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Рецепт маринованных помидоров с чесноком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 7

Особая закуска / Фото unsplash

Приготовление:

  • На дно чистых и простерилизованных банок положите лавровый лист, горчицу и зелень.
  • Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками.
  • Бросьте все это в банки.
  • Помидоры промойте и выложите в банки так, чтобы было немного пространства.
  • В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус, прокипятите.
  • Остудите рассол и залейте помидоры.
  • Пастеризуйте банки на огне 5 минут.