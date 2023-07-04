Є простий та швидкий рецепт маринованих помідорів з часником. А що може бути краще за консервацію, приготовану за лічені хвилини?

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Рецепт маринованих помідорів з часником

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 7

Особлива закуска / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 45 мілілітрів оцету;

– 20 грамів цукру;

– 15 грамів солі;

– 1 кілограм помідорів;

– 100 грамів часнику;

– 200 грамів цибулі;

– 1,5 літра води;

– спеції до смаку: запашний перець, лавровий лист, гірчиця.

Приготування: