Є простий та швидкий рецепт маринованих помідорів з часником. А що може бути краще за консервацію, приготовану за лічені хвилини?

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Рецепт маринованих помідорів з часником

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 7

Особлива закуска / Фото unsplash

Приготування:

  • На дно чистих та простерилізованих банок покладіть лавровий лист, гірчицю і зелень.
  • Цибулю і часник очистіть і наріжте скибочками.
  • Киньте все це в банки.
  • Помідори помийте і викладіть в банки так, щоб було трохи простору.
  • У каструлі закип'ятіть 1,5 літра води, додайте цукор, сіль і оцет, прокип'ятіть.
  • Остудіть розсіл і залийте ним помідори.
  • Пастеризуйте банки на вогні 5 хвилин.