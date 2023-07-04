Даже свекровь попросит рецепт: маринованные помидоры с чесноком – рецепт за 30 минут

Маринованные помидоры – незаменимая закуска на любом столе. Такая консервация должна быть у каждой хозяйки.

Есть простой и быстрый рецепт маринованных помидоров с чесноком. А что может быть лучше консервации, приготовленной за считанные минуты?

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Рецепт маринованных помидоров с чесноком

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 7

Особая закуска / Фото unsplash

Ингредиенты

45 миллилитров уксуса;

– 20 грамм сахара;

– 15 грамм соли;

– 1 килограмм помидоров;

– 100 грамм чеснока;

– 200 грамм лука;

– 1,5 литра воды;

– специи по вкусу: душистый перец, лавровый лист, горчица.

Приготовление: