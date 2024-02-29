Масляный крем для тортов можно легко приготовить всего за 5 минут. Вам нужно всего 3 ингредиента – и все готово! Вы можете легко использовать этот крем для намазывания бисквитных коржей, декора высоких тортов или создания удивительных украшений.

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Масляный крем

Время: 30 минут

30 минут Порций: 6

Легкий и воздушный / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 250 грамм сливочного масла;

– 100 миллилитров молока;

– 200 грамм сахарной пудры;

– 2 чайные ложки ванильного сахара.

Приготовление:

Молоко вскипятите и остудите. Масло должно быть мягким, комнатной температуры. В высокую миску добавьте сливочное масло, сахар, молоко и ваниль или другой ароматизатор. С помощью миксера на низкой скорости взбивайте все в течение 5 минут или пока смесь не станет густой, пышной и кремовой перламутрового цвета. Этот крем можно наносить на любой вид торта или бисквита. Чтобы крем сохранил свою форму, его необходимо охладить.

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