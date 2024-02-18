Манную крупу получают из пшеницы. Она очень нежная на вкус и легкоусвояемая. Ее приготовление не сложное и не требует многочасовой работы на кухне.

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Правильно сваренная крупа гладкая и кремообразной консистенции. Чтобы крупа удалась и имела бархатную консистенцию, стоит воспользоваться несколькими хитростями.

Как правильно варить манку

Манная каша, сваренная на молоке или воде, должна быть однородной и без комочков, которые испортят блюдо.

Манная крупа станет гладкой и кремовой, если ее промыть под холодной водой перед приготовлением. Лучше всего варить манку в небольшой кастрюле с толстым дном. Это позволит избежать прилипания каши во время варки. Кастрюля должна быть достаточно большой, чтобы молоко или вода не выкипали.

Замечательный завтрак / Фото pixabay

Еще один важный элемент – засыпание манки в холодную воду или молоко. Крупа сварится вместе с жидкостью, что предотвратит образование комков. Неаппетитные комочки обязательно появятся, если мелкую кашу залить горячим молоком или водой. Ее нужно всыпать медленно и интенсивно помешивать на протяжении всего времени варки.

Что добавить к манке

В манку можно добавить свежие или сушеные фрукты или измельченные орехи. В конце варки поместите в кастрюлю одну столовую ложку сливочного масла или усилить ее вкус. К этой каше также подходят молотая корица, кардамон или ванильный сахар.

Манная каша вкусная не только с привычным молоком или водой. Ее можно приготовить его из напитка на растительной основе. Манная каша с кокосовым молоком прекрасно подходит. Эту версию могут есть веганы, которые избегают продуктов животного происхождения.

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