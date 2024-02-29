Масляний крем для тортів можна легко приготувати всього за 5 хвилин. Вам потрібно лише 3 інгредієнти – і все готово! Ви можете легко використовувати цей крем для намазування бісквітних коржів, декору високих тортів або створення дивовижних прикрас.

Цікаво Як у дитячому садку: як зварити манку без грудочок – згадайте смак дитинства

Масляний крем

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 6

Легкий та повітряний / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 250 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів молока;

– 200 грамів цукрової пудри;

– 2 чайні ложки ванільного цукру.

Приготування:

Молоко закип'ятіть і остудіть. Масло має бути м’яким, кімнатної температури. У високу миску додайте вершкове масло, цукор, молоко та ваніль або інший ароматизатор. За допомогою міксера на низькій швидкості збивайте все впродовж 5 хвилин або поки суміш не стане густою, пишною і кремовою перламутрового кольору. Цей крем можна наносити на будь-який вид торта або бісквіта. Щоб крем зберіг свою форму, його необхідно охолодити.

Універсальна страва: як приготувати смачний бульйон.