Масляний крем для тортів можна легко приготувати всього за 5 хвилин. Вам потрібно лише 3 інгредієнти – і все готово! Ви можете легко використовувати цей крем для намазування бісквітних коржів, декору високих тортів або створення дивовижних прикрас.
Цікаво Як у дитячому садку: як зварити манку без грудочок – згадайте смак дитинства
Масляний крем
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Легкий та повітряний / Фото unsplash
Приготування:
- Молоко закип'ятіть і остудіть.
- Масло має бути м’яким, кімнатної температури.
- У високу миску додайте вершкове масло, цукор, молоко та ваніль або інший ароматизатор.
- За допомогою міксера на низькій швидкості збивайте все впродовж 5 хвилин або поки суміш не стане густою, пишною і кремовою перламутрового кольору.
- Цей крем можна наносити на будь-який вид торта або бісквіта. Щоб крем зберіг свою форму, його необхідно охолодити.