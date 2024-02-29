Масляний крем для тортів можна легко приготувати всього за 5 хвилин. Вам потрібно лише 3 інгредієнти – і все готово! Ви можете легко використовувати цей крем для намазування бісквітних коржів, декору високих тортів або створення дивовижних прикрас.

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Масляний крем

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Масляний крем

Легкий та повітряний / Фото unsplash

Приготування:

  1. Молоко закип'ятіть і остудіть.
  2. Масло має бути м’яким, кімнатної температури.
  3. У високу миску додайте вершкове масло, цукор, молоко та ваніль або інший ароматизатор.
  4. За допомогою міксера на низькій швидкості збивайте все впродовж 5 хвилин або поки суміш не стане густою, пишною і кремовою перламутрового кольору.
  5. Цей крем можна наносити на будь-який вид торта або бісквіта. Щоб крем зберіг свою форму, його необхідно охолодити.