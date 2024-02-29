Это очень просто: масляный крем всего из трех ингредиентов
29 февраля 2024, 08:45Читати новину українською
Источник:Beszamel
Масляный крем имеет насыщенный вкус, который идеально сочетается с различными видами тортов и придает им неповторимую консистенцию и аромат. Его можно модифицировать и адаптировать к различным вкусам.
Масляный крем для тортов можно легко приготовить всего за 5 минут. Вам нужно всего 3 ингредиента – и все готово! Вы можете легко использовать этот крем для намазывания бисквитных коржей, декора высоких тортов или создания удивительных украшений.
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Масляный крем
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Легкий и воздушный / Фото unsplashИнгредиенты:
– 250 грамм сливочного масла;
– 100 миллилитров молока;
– 200 грамм сахарной пудры;
– 2 чайные ложки ванильного сахара.
Приготовление:
- Молоко вскипятите и остудите.
- Масло должно быть мягким, комнатной температуры.
- В высокую миску добавьте сливочное масло, сахар, молоко и ваниль или другой ароматизатор.
- С помощью миксера на низкой скорости взбивайте все в течение 5 минут или пока смесь не станет густой, пышной и кремовой перламутрового цвета.
- Этот крем можно наносить на любой вид торта или бисквита. Чтобы крем сохранил свою форму, его необходимо охладить.