Как приготовить мидии: легкий рецепт морепродуктов за 15 минут
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Мы научим вас, как за 100 гривен приготовить полноценный обед для двух человек. Вам нужны мидии, чеснок, немного зелени петрушки, вино и сливки. Буквально за 15 минут, вкусное, питательное и сытное блюдо уже будет на вашем столе.
Большинство считает, что морепродукты это дорого и только для особых событий. Украинский блогер Яна Станишевская заверяет, что всего за 100 гривен можно приготовить изысканный и сытный ужин из мидий, которая точно понравится вашей половинке.
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Мидии не только вкусны, но и полезны. В них содержится более двадцати уникальных аминокислот, большое количество витаминов, среди которых А, С, D, РР, Е и группа В. Множество минералов: кальций, фосфор, магний, натрий, железо – и это еще не весь перечень.
В мидиях очень мало жиров, поэтому их советуют употреблять диетологи.
Рецепт мидий с чесноком и сливками
Время: 15 минут
Порции: 2
– 1 килограмм мидий;
– 1 репчатый лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 70 миллилитров белого сухого вина;
– 50 граммов сливочного масла;
– половина пучка свежей петрушки.
Приготовление:
- Тщательно промойте мидии, если вы приобрели их свежими. Если у вас свежемороженые мидии, предварительно отваренные – просто выложите их в глубокую посуду.
- В глубокой сковородке или кастрюле растопите сливочное масло.
- Мелко нарежьте лук и чеснок и обжарьте на сковородке в течение 2 минут.
- Отправьте в сковородку или кастрюлю мидии и полейте их вином.
Мидии в сливочном соусе / Фото Яны Станишевской
- Накройте крышкой и тушите 4 – 5 минут. За это время мидии полностью должно открыться.
- Влейте в мидии сливки и тушите блюдо еще 2 минуты.
- Мелко нарежьте петрушку и посыпьте ею морепродукты. Перемешайте блюдо, чтобы соус равномерно разошелся по мидиям.
- Подавайте блюдо к столу с хрустящим багетом и стаканом белого сухого вина. Приятного аппетита!