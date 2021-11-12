Большинство считает, что морепродукты это дорого и только для особых событий. Украинский блогер Яна Станишевская заверяет, что всего за 100 гривен можно приготовить изысканный и сытный ужин из мидий, которая точно понравится вашей половинке.

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Мидии не только вкусны, но и полезны. В них содержится более двадцати уникальных аминокислот, большое количество витаминов, среди которых А, С, D, РР, Е и группа В. Множество минералов: кальций, фосфор, магний, натрий, железо – и это еще не весь перечень.

В мидиях очень мало жиров, поэтому их советуют употреблять диетологи.

Рецепт мидий с чесноком и сливками

Время: 15 минут

Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм мидий;

– 1 репчатый лук;

– 2 зубчика чеснока;

– 70 миллилитров белого сухого вина;

– 50 граммов сливочного масла;

– половина пучка свежей петрушки.

Приготовление:

Тщательно промойте мидии, если вы приобрели их свежими. Если у вас свежемороженые мидии, предварительно отваренные – просто выложите их в глубокую посуду. В глубокой сковородке или кастрюле растопите сливочное масло. Мелко нарежьте лук и чеснок и обжарьте на сковородке в течение 2 минут. Отправьте в сковородку или кастрюлю мидии и полейте их вином.



Мидии в сливочном соусе / Фото Яны Станишевской