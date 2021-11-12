Більшість вважає, що морепродукти це дорого та тільки для особливих подій. Українська блогерка Яна Станішевська запевняє, що всього за 100 гривень можна приготувати вишукану та ситну вечерю з мідій, яка точно сподобається вашій половинці.
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Мідії не тільки смачні, а й корисні. В них міститься понад двадцять унікальних амінокислот, велика кількість вітамінів, серед яких А, С, D, РР, Е і група В. Безліч мінералів: кальцій, фосфор, магній, натрій, залізо – і це ще не весь перелік.
У мідіях надзвичайно мало жирів, тому їх радять вживати дієтологи.
Рецепт мідій з часником та вершками
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно промийте мідії, якщо ви придбали їх свіжими. Якщо у вас свіжоморожені мідії, попередньо відварені – просто викладіть їх в глибокий посуд.
- У глибокій сковорідці або каструлі розтопіть вершкове масло.
- Дрібно наріжте цибулю та часник та обсмажте на сковорідці протягом 2 хвилин.
- Відправте в сковорідку або каструлю мідії та полийте їх вином.
Мідії у вершковому соусі / Фото Яни Станішевської
- Накрийте кришкою та тушкуйте 4 – 5 хвилин. За цей час мідії повністю повнинні відкритися.
- Влийте до мідій вершки та тушкуйте страву ще 2 хвилини.
- Дрібно наріжте петрушку та посипте нею морепродукти. Перемішайте страву, щоб соус рівномірно розійшовся по мідіях.
- Подавайте страву до столу з хрумким багетом та склянкою білого сухого вина. Смачного!