Більшість вважає, що морепродукти це дорого та тільки для особливих подій. Українська блогерка Яна Станішевська запевняє, що всього за 100 гривень можна приготувати вишукану та ситну вечерю з мідій, яка точно сподобається вашій половинці.

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Мідії не тільки смачні, а й корисні. В них міститься понад двадцять унікальних амінокислот, велика кількість вітамінів, серед яких А, С, D, РР, Е і група В. Безліч мінералів: кальцій, фосфор, магній, натрій, залізо – і це ще не весь перелік.

У мідіях надзвичайно мало жирів, тому їх радять вживати дієтологи.

Рецепт мідій з часником та вершками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм мідій;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 70 мілілітрів білого сухого вина;

– 50 грамів вершкового масла;

– половина пучка свіжої петрушки.

Приготування:

Ретельно промийте мідії, якщо ви придбали їх свіжими. Якщо у вас свіжоморожені мідії, попередньо відварені – просто викладіть їх в глибокий посуд.

У глибокій сковорідці або каструлі розтопіть вершкове масло.

Дрібно наріжте цибулю та часник та обсмажте на сковорідці протягом 2 хвилин.

Відправте в сковорідку або каструлю мідії та полийте їх вином.



Мідії у вершковому соусі / Фото Яни Станішевської

Накрийте кришкою та тушкуйте 4 – 5 хвилин. За цей час мідії повністю повнинні відкритися.

Влийте до мідій вершки та тушкуйте страву ще 2 хвилини.

Дрібно наріжте петрушку та посипте нею морепродукти. Перемішайте страву, щоб соус рівномірно розійшовся по мідіях.