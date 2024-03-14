У молодого картофеля такой особый вкус и аромат. Для того чтобы ее вкусно сварить, следует знать несколько деталей.

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Как вкусно приготовить молодой картофель

Для приготовления выбирайте картофель одинакового размера. Прежде чем положить плоды в кастрюлю, посортируйте их, чтобы удалить мягкие или поврежденные.

Молодой картофель необходимо тщательно вымыть щеткой или губкой под проточной водой. Нельзя использовать никаких моющих средств. Молодой картофель варится достаточно быстро, зависимости от его размера и вида, от 10 – 20 минут после закипания.

Рецепт вареного молодого картофеля

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Картофель тщательно промойте. Вскипятите воду с добавлением соли, в среднем 1 чайная ложка с горкой на 1 килограмм картофеля. Опустите картофель в кипящую воду. Подождите, пока снова закипит. Включите газ, накройте кастрюлю, слегка приоткрыв крышку, и варите картофель 10 – 20 минут. Прежде чем вынуть, одну картофелину проколите палочкой.

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