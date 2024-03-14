У молодої картоплі такий особливий смак та аромат. Для того, щоб її смачно зварити, слід знати кілька деталей.

Цікаво "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Як смачно приготувати молоду картоплю

Для приготування вибирайте картоплю однакового розміру. Перш ніж покласти плоди у каструлю, посортуйте їх, щоб видалити м’які або пошкоджені.

Молоду картоплю необхідно ретельно вимити щіткою або губкою під проточною водою. Не можна використовувати жодних миючих засобів. Молода картопля вариться досить швидко, залежно від її розміру і виду, від 10 – 20 хвилин після закипання.

Рецепт вареної молодої картоплі

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Картоплю ретельно промийте. Закип'ятіть воду з додаванням солі, в середньому 1 чайна ложка з гіркою на 1 кілограм картоплі. Опустіть картоплю в киплячу воду. Зачекайте, поки знову закипить. Увімкніть газ, накрийте каструлю, злегка відкривши кришку, і варіть картоплю 10 – 20 хвилин. Перш ніж вийняти, одну картоплину проколіть паличкою.

Особливий смак: як швидко та смачно приготувати гречку.