Удивительный вкус: как готовить молодой картофель в духовке

13 марта 2024, 15:35
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Источник:

Smaker

Молодой картофель – это один из самых ожидаемых продуктов весеннего периода. Это любимый гарнир, который можно дополнить любым мясом и салатом.

Одним из главных преимуществ молодого картофеля является то, что он не требует долгого времени приготовления, поскольку имеет хрупкую текстуру. Это делает его идеальным компаньоном для различных блюд – от салатов до гарниров и даже супов.

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Рецепт молодого картофеля в духовке

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодого картофеля;
– 5 – 8 зубчиков чеснока;
– 5 столовых ложек оливкового масла;
– соль по вкусу;
– измельченная зелень: любисток, тимьян, майоран, укроп, петрушка или розмарин – выбирайте на свой вкус.

Приготовление:

  1. Молодой картофель тщательно почистите и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Поместите его в миску и полейте оливковым маслом. Если вам не нравится вкус оливкового масла, можно использовать растопленное масло. Добавьте продавленный чеснок, измельченную зелень и соль. Перемешайте картофель, чтобы он покрылся оливковым маслом.
  3. Подготовьте черный противень из духовки и застелите его бумагой для выпечки.
  4. Выложите картофель на противень и равномерно распределите его.
  5. Поставьте в разогретую до 200°С духовку и выпекайте 40 минут.
  6. Во время запекания можно щипцами перевернуть картофель на другую сторону. Запеченный картофель должен быть золотистым.
  7. Подавайте картофель прямо из духовки, щедро посыпав свежим укропом.
  8. Добавьте к картофелю любимое мясо.
  9. Запеченный картофель как самостоятельное блюдо прекрасно сочетается со стаканом кефира или кислого молока.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська