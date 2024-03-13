Удивительный вкус: как готовить молодой картофель в духовке

Молодой картофель – это один из самых ожидаемых продуктов весеннего периода. Это любимый гарнир, который можно дополнить любым мясом и салатом.

Одним из главных преимуществ молодого картофеля является то, что он не требует долгого времени приготовления, поскольку имеет хрупкую текстуру. Это делает его идеальным компаньоном для различных блюд – от салатов до гарниров и даже супов.

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Рецепт молодого картофеля в духовке

Время: 1 час

час Порций: 4

– 1 килограмм молодого картофеля;– 5 – 8 зубчиков чеснока;– 5 столовых ложек оливкового масла;– соль по вкусу;– измельченная зелень: любисток, тимьян, майоран, укроп, петрушка или розмарин – выбирайте на свой вкус.

Приготовление:

Молодой картофель тщательно почистите и обсушите бумажным полотенцем. Поместите его в миску и полейте оливковым маслом. Если вам не нравится вкус оливкового масла, можно использовать растопленное масло. Добавьте продавленный чеснок, измельченную зелень и соль. Перемешайте картофель, чтобы он покрылся оливковым маслом. Подготовьте черный противень из духовки и застелите его бумагой для выпечки. Выложите картофель на противень и равномерно распределите его. Поставьте в разогретую до 200°С духовку и выпекайте 40 минут. Во время запекания можно щипцами перевернуть картофель на другую сторону. Запеченный картофель должен быть золотистым. Подавайте картофель прямо из духовки, щедро посыпав свежим укропом. Добавьте к картофелю любимое мясо. Запеченный картофель как самостоятельное блюдо прекрасно сочетается со стаканом кефира или кислого молока.

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