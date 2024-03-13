Одним из главных преимуществ молодого картофеля является то, что он не требует долгого времени приготовления, поскольку имеет хрупкую текстуру. Это делает его идеальным компаньоном для различных блюд – от салатов до гарниров и даже супов.
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Рецепт молодого картофеля в духовке
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Молодой картофель тщательно почистите и обсушите бумажным полотенцем.
- Поместите его в миску и полейте оливковым маслом. Если вам не нравится вкус оливкового масла, можно использовать растопленное масло. Добавьте продавленный чеснок, измельченную зелень и соль. Перемешайте картофель, чтобы он покрылся оливковым маслом.
- Подготовьте черный противень из духовки и застелите его бумагой для выпечки.
- Выложите картофель на противень и равномерно распределите его.
- Поставьте в разогретую до 200°С духовку и выпекайте 40 минут.
- Во время запекания можно щипцами перевернуть картофель на другую сторону. Запеченный картофель должен быть золотистым.
- Подавайте картофель прямо из духовки, щедро посыпав свежим укропом.
- Добавьте к картофелю любимое мясо.
- Запеченный картофель как самостоятельное блюдо прекрасно сочетается со стаканом кефира или кислого молока.