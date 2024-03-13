Однією з головних переваг молодої картоплі є те, що вона не потребує довгого часу приготування, оскільки має тендітну текстуру. Це робить її ідеальним компаньйоном для різноманітних страв – від салатів до гарнірів та навіть супів.
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Рецепт молодої картоплі у духовці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Молоду картоплю ретельно почистіть і обсушіть паперовим рушником.
- Помістіть її в миску і полийте оливковою олією. Якщо вам не подобається смак оливкової олії, можна використовувати розтоплене масло. Додайте продавлений часник, подрібнену зелень і сіль. Перемішайте картоплю, щоб вона покрилася оливковою олією.
- Підготуйте чорне деко з духовки та застеліть його папером для випічки.
- Викладіть картоплю на деко і рівномірно розподіліть її.
- Поставте в розігріту до 200°С духовку і випікайте 40 хвилин.
- Під час запікання можна щипцями перевернути картоплю на інший бік. Запечена картопля повинна бути золотистою.
- Подавайте картоплю прямо з духовки, щедро посипавши свіжим кропом.
- Додайте до картоплі улюблене м'ясо.
- Запечена картопля як самостійна страва чудово смакує зі склянкою кефіру або кислого молока.