Сливки невероятно подчеркивают аромат морепродуктов. С этим рецептом вы почувствуете себя, как в отпуске.
Будет вкусно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Как приготовить морепродукты в сливочном соусе
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Почистите креветки и чеснок. Последний измельчите ножом.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и маслом. Всыпьте туда чеснок и пассеруйте его несколько секунд.
- Далее выложите креветки и поджарьте с обеих сторон по 30 секунд до золотистого цвета. Затем достаньте их и отложите.
- На сковороду с чесноком влейте белое вино и выпарите оттуда весь алкоголь.
- Тем временем поставьте вариться макароны.
- Когда алкоголь со сковородки испарится, а объем смеси уменьшиться вдвое или даже втрое, добавьте цедру лимона и сливки. Натрите в смесь твердый сыр, перемешайте и варите соус до загустения. В процессе варки добавьте соли и перца.
- Помытую петрушку измельчите ножом.
- Макароны немного залейте соусом и хорошенько перемешайте. Выложите их на сервировочную тарелку, сверху добавьте креветки, соус и посыпьте пасту петрушкой.