Сливки невероятно подчеркивают аромат морепродуктов. С этим рецептом вы почувствуете себя, как в отпуске.

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Как приготовить морепродукты в сливочном соусе

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Почистите креветки и чеснок. Последний измельчите ножом.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и маслом. Всыпьте туда чеснок и пассеруйте его несколько секунд.
  3. Далее выложите креветки и поджарьте с обеих сторон по 30 секунд до золотистого цвета. Затем достаньте их и отложите.
  4. На сковороду с чесноком влейте белое вино и выпарите оттуда весь алкоголь.
  5. Тем временем поставьте вариться макароны.
  6. Когда алкоголь со сковородки испарится, а объем смеси уменьшиться вдвое или даже втрое, добавьте цедру лимона и сливки. Натрите в смесь твердый сыр, перемешайте и варите соус до загустения. В процессе варки добавьте соли и перца.
  7. Помытую петрушку измельчите ножом.
  8. Макароны немного залейте соусом и хорошенько перемешайте. Выложите их на сервировочную тарелку, сверху добавьте креветки, соус и посыпьте пасту петрушкой.