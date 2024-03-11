Вершки неймовірно підкреслюють аромат морепродуктів. З цим рецептом ви відчуєте себе, як у відпустці.

Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Як приготувати морепродукти у вершковому соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Почистьте креветки та часник. Останній подрібніть ножем.
  2. Розігрійте пательню з оливковою олією і маслом. Всипте туди часник та пасеруйте його декілька секунд.
  3. Далі викладіть креветки та підсмажте з обох сторін по 30 секунд до золотистого кольору. Потім дістаньте їх та відкладіть.
  4. На пательню з часником влийте біле вино і випаруйте звідти увесь алкоголь.
  5. Тим часом поставте варитися макарони.
  6. Коли алкоголь зі сковорідки випарується, а об'єм суміші зменшитися вдвічі чи навіть втричі, додайте цедру лимона та вершки. Натріть до суміші твердий сир, перемішайте і варіть соус до загустіння. У процесі варіння додайте солі та перцю.
  7. Помиту петрушку подрібніть ножем.
  8. Макарони трішки залийте соусом і гарненько перемішайте. Викладіть їх на сервірувальну тарілку, зверху додайте креветки, соус і посипте пасту петрушкою.