Вершки неймовірно підкреслюють аромат морепродуктів. З цим рецептом ви відчуєте себе, як у відпустці.
Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Як приготувати морепродукти у вершковому соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Почистьте креветки та часник. Останній подрібніть ножем.
- Розігрійте пательню з оливковою олією і маслом. Всипте туди часник та пасеруйте його декілька секунд.
- Далі викладіть креветки та підсмажте з обох сторін по 30 секунд до золотистого кольору. Потім дістаньте їх та відкладіть.
- На пательню з часником влийте біле вино і випаруйте звідти увесь алкоголь.
- Тим часом поставте варитися макарони.
- Коли алкоголь зі сковорідки випарується, а об'єм суміші зменшитися вдвічі чи навіть втричі, додайте цедру лимона та вершки. Натріть до суміші твердий сир, перемішайте і варіть соус до загустіння. У процесі варіння додайте солі та перцю.
- Помиту петрушку подрібніть ножем.
- Макарони трішки залийте соусом і гарненько перемішайте. Викладіть їх на сервірувальну тарілку, зверху додайте креветки, соус і посипте пасту петрушкою.