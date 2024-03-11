Итальянский ресторанчик прямо у вас дома: как приготовить морепродукты в сливочном соусе
11 марта 2024, 21:25Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Пасту с морепродуктами любят многие украинцы. Кроме невероятного вкуса, ее еще и очень просто готовить.
Сливки невероятно подчеркивают аромат морепродуктов. С этим рецептом вы почувствуете себя, как в отпуске.
Будет вкусно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Как приготовить морепродукты в сливочном соусе
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 400 граммов макарон;
– 1 – 2 чайные ложки лимонной цедры;
– 70 граммов твердого сыра;
– 6 – 7 зубчиков чеснока;
– 200 граммов сливок;
– 400 граммов креветок;
– 0,5 стакана белого сухого вина;
– петрушка по вкусу;
– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
– 20 граммов масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ “Водний Світ” – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготовление:
- Почистите креветки и чеснок. Последний измельчите ножом.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и маслом. Всыпьте туда чеснок и пассеруйте его несколько секунд.
- Далее выложите креветки и поджарьте с обеих сторон по 30 секунд до золотистого цвета. Затем достаньте их и отложите.
- На сковороду с чесноком влейте белое вино и выпарите оттуда весь алкоголь.
- Тем временем поставьте вариться макароны.
- Когда алкоголь со сковородки испарится, а объем смеси уменьшиться вдвое или даже втрое, добавьте цедру лимона и сливки. Натрите в смесь твердый сыр, перемешайте и варите соус до загустения. В процессе варки добавьте соли и перца.
- Помытую петрушку измельчите ножом.
- Макароны немного залейте соусом и хорошенько перемешайте. Выложите их на сервировочную тарелку, сверху добавьте креветки, соус и посыпьте пасту петрушкой.