Чиабатта – традиционный итальянский белый хлеб с хрустящей корочкой и пористой серединкой.

Читайте также Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, наггетсы и котлеты с сырной начинкой

Чиабатта уже давно популярна в мире, обычно ее разрезают вдоль и начиняют разнообразными ингредиентами: куриным мясом, говяжьей нарезкой, сыром, овощами и зеленью.

Рецепт чиабатты

Время: 18 часов

18 часов Порции: 2



Чиабатта / Фото ЛС Сегодня

Ингредиенты:

– 415 г пшеничной муки;

– 310 мл воды;

– 4 г сухих дрожжей;

– 5 г соли;

– мука семола по желанию.

Приготовление:

Смешайте в миске 165 грамм муки и 130 миллилитров воды, всыпьте дрожжи и замесите до однородной массы. Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте при комнатной температуре на 12 – 24 часа.



Приготовление чиабатты / Фото Еда

Смешайте опару с остальными ингредиентами и замесите тесто до однородной консистенции.

Снова накройте тесто пленкой и оставьте на 45 минут.

Смочите руки водой и возьмите один край теста, потяните его и сложите пополам. Поверните миску на 90 градусов и снова растяните и сложите тесто. Еще дважды повторите этот процесс.



Приготовление чиабатты / Фото Еда

Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте при комнатной температуре еще на 45 минут.

Разогрейте духовку до 250 градусов.

Укройте противень слоем пергамента или используйте коврик. Притрусите его семолой и выложите тесто, разделенное на 2 части.



Приготовление чиабатты / Фото Еда

Сверху присыпьте чиабатту семолой и накройте кухонным полотенцем. Оставьте тесто еще на 40 минут.

Выпекайте хлеб 20 – 25 минут.



Приготовление чиабатты / Фото Еда