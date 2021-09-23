Чіабата – традиційний італійський білий хліб з хрумкою скоринкою та пористою серединкою.

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Чіабата вже давно популярна у світі, зазвичай її розрізають повздовж та начиняють різноманітними інгредієнтами: курячим м'ясом, яловичою нарізкою, сиром, овочами та зеленню.

Рецепт чіабати

Час: 18 годин

18 годин Порції: 2



Чіабата / Фото ЛС Сьогодні

Інгредієнти:

– 415 г пшеничного борошна;

– 310 мл води;

– 4 г сухих дріжджів;

– 5 г солі;

– борошно семола за бажанням.

Приготування:

Змішайте в мисці 165 грамів борошна та 130 мілілітрів води, всипте дріжджі та замісіть до однорідної маси. Накрийте опару шаром харчової плівки та залишіть при кімнатній температурі на 12 – 24 години.



Приготування чіабати / Фото Їжа

Змішайте опару з рештою інгредієнтів та замісіть тісто до однорідної консистенції.

Знову накрийте тісто плівкою та залишіть тісто на 45 хвилин.

Змочіть руки водою та візьміть один край тіста, потягніть його і складіть навпіл. Поверніть миску на 90 градусів та знову розтягніть і складіть тісто. Ще двічі повторіть цей процес.



Приготування чіабати / Фото Їжа

Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть при кімнатній температурі ще на 45 хвилин.

Розігрійте духовку до 250 градусів.

Вкрийте деко шаром пергаменту або використайте килимок. Притрусіть його семолою та викладіть тісто розділене на 2 частини.



Приготування чіабати / Фото Їжа

Зверху присипте чіабату семолою та накрийте кухонним рушником. Залишіть тісто ще на 40 хвилин.

Випікайте хліб 20 – 25 хвилин.



Приготування чіабати / Фото Їжа