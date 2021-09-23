Чіабата – традиційний італійський білий хліб з хрумкою скоринкою та пористою серединкою.
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Чіабата вже давно популярна у світі, зазвичай її розрізають повздовж та начиняють різноманітними інгредієнтами: курячим м'ясом, яловичою нарізкою, сиром, овочами та зеленню.
Рецепт чіабати
- Час: 18 годин
- Порції: 2
Чіабата / Фото ЛС Сьогодні
Приготування:
- Змішайте в мисці 165 грамів борошна та 130 мілілітрів води, всипте дріжджі та замісіть до однорідної маси. Накрийте опару шаром харчової плівки та залишіть при кімнатній температурі на 12 – 24 години.
Приготування чіабати / Фото Їжа
- Змішайте опару з рештою інгредієнтів та замісіть тісто до однорідної консистенції.
- Знову накрийте тісто плівкою та залишіть тісто на 45 хвилин.
- Змочіть руки водою та візьміть один край тіста, потягніть його і складіть навпіл. Поверніть миску на 90 градусів та знову розтягніть і складіть тісто. Ще двічі повторіть цей процес.
Приготування чіабати / Фото Їжа
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть при кімнатній температурі ще на 45 хвилин.
- Розігрійте духовку до 250 градусів.
- Вкрийте деко шаром пергаменту або використайте килимок. Притрусіть його семолою та викладіть тісто розділене на 2 частини.
Приготування чіабати / Фото Їжа
- Зверху присипте чіабату семолою та накрийте кухонним рушником. Залишіть тісто ще на 40 хвилин.
- Випікайте хліб 20 – 25 хвилин.
Приготування чіабати / Фото Їжа
- Готову чіабату охолодіть та подавайте до столу. Смачного!