Хрустящая итальянская "тапочка" – чиабатта: этот хлеб вы будете печь всегда

23 сентября 2021 , 11:22
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Источник:

Еда

Чиабатту удобно брать в дорогу, давать детям в школу. Готовьте ее с разными начинками – и лакомьтесь себе на здоровье с кофе или просто так!

Чиабатта – традиционный итальянский белый хлеб с хрустящей корочкой и пористой серединкой.

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Чиабатта уже давно популярна в мире, обычно ее разрезают вдоль и начиняют разнообразными ингредиентами: куриным мясом, говяжьей нарезкой, сыром, овощами и зеленью.

Рецепт чиабатты

  • Время: 18 часов
  • Порции: 2


Чиабатта / Фото ЛС Сегодня

Ингредиенты:
– 415 г пшеничной муки;
– 310 мл воды;
– 4 г сухих дрожжей;
– 5 г соли;
– мука семола по желанию.

Приготовление:

  1. Смешайте в миске 165 грамм муки и 130 миллилитров воды, всыпьте дрожжи и замесите до однородной массы. Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте при комнатной температуре на 12 – 24 часа.


Приготовление чиабатты / Фото Еда

  1. Смешайте опару с остальными ингредиентами и замесите тесто до однородной консистенции.
  1. Снова накройте тесто пленкой и оставьте на 45 минут.
  1. Смочите руки водой и возьмите один край теста, потяните его и сложите пополам. Поверните миску на 90 градусов и снова растяните и сложите тесто. Еще дважды повторите этот процесс.


Приготовление чиабатты / Фото Еда

  1. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте при комнатной температуре еще на 45 минут.
  1. Разогрейте духовку до 250 градусов.
  1. Укройте противень слоем пергамента или используйте коврик. Притрусите его семолой и выложите тесто, разделенное на 2 части.


Приготовление чиабатты / Фото Еда

  1. Сверху присыпьте чиабатту семолой и накройте кухонным полотенцем. Оставьте тесто еще на 40 минут.
  1. Выпекайте хлеб 20 – 25 минут. 


Приготовление чиабатты / Фото Еда

  1. Готовую чиабатту охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак