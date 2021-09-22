Мамалыга – простое и быстрое блюдо из кукурузной муки грубого помола. К ней можно добавить брынзу, сгущенное молоко или подать свежий салат.
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С чем и как есть мамалыгу выбирать вам!
Рецепт мамалыги
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Мамалыга / Фото Вкусно
Приготовление:
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Доведите воду до кипения и добавьте соли.
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Добавьте в кипяток 1 столовую ложку кукурузной муки, перемешайте и доведите до кипения.
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Далее добавьте оставшуюся муку и заварите при постоянном перемешивании.
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Когда каша загустеет, добавьте масло и перемешайте.
Приготовление блюда / Фото Еда
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Варите кашу на медленном огне еще 15 минут.
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Чтобы проверить кашу на готовность, вставьте в нее ложку и выньте. Если она осталась без крупинок – накройте крышкой и оставьте мамалыгу еще на несколько минут.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Смочите ложку в воде и отделите ней кашу от стенок кастрюли.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Переверните ее на тарелку и обильно посыпьте брынзой. Приятного аппетита!