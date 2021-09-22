Мамалига – проста та швидка страва з кукурудзяного борошна грубого помолу. До неї можна додати бринзу, згущене молоко або подати свіжий салат.

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З чим та як їсти мамалигу обирати вам!

Рецепт мамалиги

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Мамалига / Фото Смачно

Інгредієнти:

– 200 г кукурудзяного борошна грубого помолу;

– 600 мл води;

– 1 ч. л. солі;

– 50 г вершкового масла;

– 150 г бринзи.

Приготування:

Доведіть воду до кипіння та додайте солі.

Додайте в до окропу 1 столову ложку кукурудзяного борошна, перемішайте та доведіть до кипіння.

Далі додайте решту борошна та заваріть при постійному перемішуванні.

Коли каша загусне, додайте масла та перемішайте.



Приготування страви / Фото Їжа

Варіть кашу на повільному вогні ще 15 хвилин.

Щоб перевірити кашу на готовність, встроміть в неї ложку та вийміть. Якщо вона залишилася без крупинок – накрийте кришкою та залишіть мамалигу ще на кілька хвилин.



Приготування страви / Фото Їжа

Змочіть ложку у воді та відділіть нею кашу віл стінок каструлі.



Приготування страви / Фото Їжа

Переверніть її на тарілку та рясно посипте бринзою. Смачного!

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