Мамалига – проста та швидка страва з кукурудзяного борошна грубого помолу. До неї можна додати бринзу, згущене молоко або подати свіжий салат.

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З чим та як їсти мамалигу обирати вам!

Рецепт мамалиги

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Мамалига / Фото Смачно

Приготування:

  1. Доведіть воду до кипіння та додайте солі.
  1. Додайте в до окропу 1 столову ложку кукурудзяного борошна, перемішайте та доведіть до кипіння.
  1. Далі додайте решту борошна та заваріть при постійному перемішуванні.
  1. Коли каша загусне, додайте масла та перемішайте.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Варіть кашу на повільному вогні ще 15 хвилин.
  1. Щоб перевірити кашу на готовність, встроміть в неї ложку та вийміть. Якщо вона залишилася без крупинок – накрийте кришкою та залишіть мамалигу ще на кілька хвилин.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Змочіть ложку у воді та відділіть нею кашу віл стінок каструлі.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Переверніть її на тарілку та рясно посипте бринзою. Смачного!