Мамалига – проста та швидка страва з кукурудзяного борошна грубого помолу. До неї можна додати бринзу, згущене молоко або подати свіжий салат.
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З чим та як їсти мамалигу обирати вам!
Рецепт мамалиги
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Мамалига / Фото Смачно
Приготування:
- Доведіть воду до кипіння та додайте солі.
- Додайте в до окропу 1 столову ложку кукурудзяного борошна, перемішайте та доведіть до кипіння.
- Далі додайте решту борошна та заваріть при постійному перемішуванні.
- Коли каша загусне, додайте масла та перемішайте.
Приготування страви / Фото Їжа
- Варіть кашу на повільному вогні ще 15 хвилин.
- Щоб перевірити кашу на готовність, встроміть в неї ложку та вийміть. Якщо вона залишилася без крупинок – накрийте кришкою та залишіть мамалигу ще на кілька хвилин.
Приготування страви / Фото Їжа
- Змочіть ложку у воді та відділіть нею кашу віл стінок каструлі.
Приготування страви / Фото Їжа
- Переверніть її на тарілку та рясно посипте бринзою. Смачного!