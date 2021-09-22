Как приготовить настоящую мамалыгу: рецепт на воде

22 сентября 2021 , 12:56
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Еда

Эта сытное блюдо из кукурузной муки популярно не только в Украине, но и в Молдове. Там его преимущественно подают с брынзой, но мамалыга также отлично сочетается с тушеным мясом или грибами.

Мамалыга – простое и быстрое блюдо из кукурузной муки грубого помола. К ней можно добавить брынзу, сгущенное молоко или подать свежий салат.

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С чем и как есть мамалыгу выбирать вам!

Рецепт мамалыги

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Мамалыга / Фото Вкусно

Ингредиенты:
– 200 г кукурузной муки грубого помола;
– 600 мл воды;
– 1 ч. л. соли;
– 50 г сливочного масла;
– 150 г брынзы.

Приготовление:

  1. Доведите воду до кипения и добавьте соли.

  2. Добавьте в кипяток 1 столовую ложку кукурузной муки, перемешайте и доведите до кипения.

  3. Далее добавьте оставшуюся муку и заварите при постоянном перемешивании.

  4. Когда каша загустеет, добавьте масло и перемешайте.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Варите кашу на медленном огне еще 15 минут.

  2. Чтобы проверить кашу на готовность, вставьте в нее ложку и выньте. Если она осталась без крупинок – накройте крышкой и оставьте мамалыгу еще на несколько минут.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Смочите ложку в воде и отделите ней кашу от стенок кастрюли.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Переверните ее на тарелку и обильно посыпьте брынзой. Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак