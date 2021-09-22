Как приготовить настоящую мамалыгу: рецепт на воде

Эта сытное блюдо из кукурузной муки популярно не только в Украине, но и в Молдове. Там его преимущественно подают с брынзой, но мамалыга также отлично сочетается с тушеным мясом или грибами.

Мамалыга – простое и быстрое блюдо из кукурузной муки грубого помола. К ней можно добавить брынзу, сгущенное молоко или подать свежий салат.

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С чем и как есть мамалыгу выбирать вам!

Рецепт мамалыги

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Мамалыга / Фото Вкусно

Приготовление:

Доведите воду до кипения и добавьте соли. Добавьте в кипяток 1 столовую ложку кукурузной муки, перемешайте и доведите до кипения. Далее добавьте оставшуюся муку и заварите при постоянном перемешивании. Когда каша загустеет, добавьте масло и перемешайте.

– 200 г кукурузной муки грубого помола;– 600 мл воды;– 1 ч. л. соли;– 50 г сливочного масла;– 150 г брынзы.



Приготовление блюда / Фото Еда

Варите кашу на медленном огне еще 15 минут. Чтобы проверить кашу на готовность, вставьте в нее ложку и выньте. Если она осталась без крупинок – накройте крышкой и оставьте мамалыгу еще на несколько минут.



Приготовление блюда / Фото Еда

Смочите ложку в воде и отделите ней кашу от стенок кастрюли.



Приготовление блюда / Фото Еда

Переверните ее на тарелку и обильно посыпьте брынзой. Приятного аппетита!

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