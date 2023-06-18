Этот крепкий напиток обычно готовят из доступных ингредиентов. Его секрет в выдержке – чем дольше устоявшийся, тем лучше.
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Медовуху или медовое вино начали пробовать еще в Древней Руси, когда на приготовление медовухи уходило от 10 до 40 лет. Его обязательно подавали на свадьбе.
Со временем первоначальная технология изготовления видоизменялась, и до нас уже дошли совсем простые способы, позволяющие сделать напиток гораздо быстрее.
Старинный рецепт медовухи
- Время: 1 час + 2 месяца
- Порций: 6
Так пьянко/ Фото unsplash
Приготовление:
- В глубокой емкости прокипятите воду и добавьте мед.
- Проварите несколько минут.
- Соберите пену с поверхности пену и добавьте хмель, уберите из огня и накройте крышкой.
- Когда мед охладится до 30 – 40 градусов, разведите в нем дрожжи и поставьте на пару дней в теплое место.
- Затем перелейте в тару из гидрозатвора и держите до окончания процесса брожения (пена на поверхности должна исчезнуть).
- Напиток отфильтруйте, разлейте по бутылкам и перед употреблением выдержите два – три месяца в темном прохладном месте.