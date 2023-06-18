Цей міцний напій зазвичай готують з доступних інгредієнтів. Його секрет у витримці – чим довше вистояний, тим краще.

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Медовуху або медове вино почали куштувати ще у Давній Русі, коли на приготування медовухи йшло від 10 до 40 років. Його обовязково подавали на весіллі.

Цікавий факт

Найкращу медовуху варили саме у монастирях. В "Житії Феодосія" мовиться, як у Києво-Печерському монастирі старець вшановував князя Ізяслава Ярославовича саме цим напоєм.

З плином часу первісна технологія виготовлення видозмінювалася, і до нас уже дійшли зовсім прості способи, які дозволяють зробити напій значно швидше.

Старовинний рецепт медовухи

Час : 1 година + 2 місяці

: 1 година + 2 місяці Порцій: 6

Так п'янко / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 літри води;

– 300 грамів меду;

– 5 грамів шишок хмелю;

– 7 грамів сухих дріжджів.

Приготування: