Цей міцний напій зазвичай готують з доступних інгредієнтів. Його секрет у витримці – чим довше вистояний, тим краще.
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Медовуху або медове вино почали куштувати ще у Давній Русі, коли на приготування медовухи йшло від 10 до 40 років. Його обовязково подавали на весіллі.
З плином часу первісна технологія виготовлення видозмінювалася, і до нас уже дійшли зовсім прості способи, які дозволяють зробити напій значно швидше.
Старовинний рецепт медовухи
- Час: 1 година + 2 місяці
- Порцій: 6
Так п'янко / Фото unsplash
Приготування:
- У глибокій ємкості прокип'ятіть воду та додайте мед.
- Проваріть кілька хвилин.
- Зберіть піну з поверхні піну та додайте хміль, приберіть з вогню і накрийте кришкою.
- Коли мед охолоне до 30 – 40 градусів, розведіть в ньому дріжджі і поставте на пару днів у тепле місце.
- Потім перелийте в тару з гідрозатворів і тримайте до закінчення процесу бродіння (піна на поверхні повинна зникнути).
- Напій відфільтруйте, розлийте по пляшках і перед вживанням витримайте два – три місяці в темному прохолодному місці.