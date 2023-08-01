Именно так его когда-то готовили: нежинский салат из огурцов – рецепт на зиму

Этот салат уже стал классикой сезона закруток, поэтому каждая хозяйка должна его приготовить. Это так легко и вкусно, что обязательно войдёт в вашу книгу рецептов.

Нежинский салат – топовая закуска, которую готовили еще наши бабушки. Всего несколько ингредиентов и на вашем столе отличная закрутка.

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Рецепт нежинского салата

Время : 1 час

: 1 час Порций: 5 пол литровых баночек

Ингредиенты

1200 грамм огурцов;

– 750 грамм лука;

– 20 грамм молодого укропа;

– по 2 – 3 горошины в каждую банку горького и пахучего перца; – 5 грамм соли в каждую банку;

– пол чайной ложки сахара в каждую банку;

– 1 столовая ложка уксуса 9% в каждую банку;

– пол большого лаврового листа (или один маленький) в каждую банку.

Приготовление:

В зависимости от того, какие плоды у вас есть, их следует по-разному нарезать.

Мелкие – кружочками, а большие разрежьте вдоль на четыре части, затем частицами, толщина не более 3 миллиметров. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Мелко нашинкуйте укроп.

В большой миске смешайте все ингредиенты.

В чистые и подготовленные банки добавьте горький и ароматный перец. Выложите (хорошо утрамбовывая) огуречную смесь, сверху добавьте соль, сахар, уксус, половину лаврового листа.

Виставте кожну закрутку у каструлю та заливайте кип’ятком до рівня на 1,5 – 2 сантиметри нижче горлечка.

Накрывайте стерилизованными крышками и оставьте 20 минут.

Выставьте кастрюлю с банками на огонь, доведите до кипения и на малом огне пастеризуйте минимум 12 минут.

После указанного времени извлеките банки и плотно закупорите крышками.

Каждую закрутку переверните и укутайте одеялом до полного охлаждения.

Какие плоды лучше выбрать для салата

Для такой консервации удачным выбором будут огурцы среднего размера, советует кулинар Евгений Клопотенко. Главное, чтобы они не имели больших семян внутри. Также принципиально, что все составляющие были очень свежими. Для того чтобы салат долго хранился в вашем амбаре, помните о золотом правиле – должно пройти минимум времени от того, как вы простерилизовали банки и крышки и начали раскладывать салат по банкам.