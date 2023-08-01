Ніжинський салат – топова закуска, яку готували ще наші бабусі. Всього кілька інгредієнтів і на вашому столі чудова закрутка.

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Рецепт ніжинського салату

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5 пів літрових баночок

Інгредієнти:

– 1200 грамів огірків;

– 750 грамів цибулі;

– 20 грамів молодого кропу;

– по 2 – 3 горошини в кожну банку гіркого та пахучого перцю;

– 5 грамів солі у кожну банку;

– пів чайної ложки цукру у кожну банку;

– 1 столова ложка оцту 9% в кожну банку;

– пів великого лаврового листка (або один маленький) у кожну банку.

Приготування:

У залежності від того, які плоди у вас є у наявності, їх слід по-різному нарізати.

Дрібні – кружальцями, а великі розріжте вздовж на чотири частини, далі частинками, товщина не більше 3 міліметрів. Цибулю наріжте тонкими півкільцями.

Дрібно нашаткуйте кріп.

У великій мисці вимішайте всі інгредієнти.

У чисті та підготовлені банки додайте гіркий та пахучий перець. Викладіть (добре утрамбовуючи) огіркову суміш, зверху додайте сіль, цукор, оцет, половину лаврового листка.

Виставте кожну закрутку у каструлю та заливайте кип’ятком до рівня на 1,5 – 2 сантиметри нижче горлечка.

Накривайте стерилізованими кришками і залиште 20 хвилин.

Виставте каструлю з банками на вогонь, доведіть до кипіння і на малому вогні пастеризуйте мінімум 12 хвилин.

Після зазначеного часу вийміть банки і щільно закупорте кришками.

Кожну закрутку переверніть та вкутайте ковдрою до повного охолодження.

Які плоди найкраще обрати для салату

Для такої консервації вдалим вибором будуть огірки середнього розміру, радить кулінар Євген Клопотенко. Головне, щоб вони не мали великого насіння всередині. Також важливо, що всі компоненти були максимально свіжими. Для того, щоб салат довго зберігався у вашій коморі, пам'ятайте про золоте правило – має пройти мінімум часу від того, як ви простерилізували банки та кришки та почали розкладати салат по банках.

Важливо знати, чому огірки можуть мутніти у банці.