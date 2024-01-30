Готовые ньоки продаются в магазине. Также их можно сделать самостоятельно из картофеля и муки.

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Картофельные ньоки с копченой грудинкой

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте грудинку небольшими кусочками. Лук и чеснок почистьте и тоже мелко порежьте.
  2. На разогретую сковороду влейте масло и обжарьте лук до полупрозрачности. Добавьте кусочки грудинки и обжарьте до легкой румяности.
  3. Добавьте чеснок, через минуту влейте сливки, всыпьте итальянские травы и присолите по вкусу. Доведите до закипания сливок.
  4. Тем временем залейте ньоки кипятком и дайте постоять 1 – 2 минуты. Слейте воду и выложите их в форму для выпечки.
  5. Залейте ньоки сливочным соусом, добавьте моцареллу и несколько слайсов перца чили.
  6. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 – 15 минут. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью.