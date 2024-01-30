Готові ньоки продаються у магазині. Також їх можна зробити самотужки з картоплі та борошна.

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Картопляні ньоки з копченою грудинкою

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Наріжте грудинку невеликими шматочками. Цибулю і часник почистьте і теж дрібно поріжте.
  2. На розігріту пательню влийте олію та обсмажте цибулю до напівпрозорості. Додайте шматочки грудинки та обсмажте до легкої рум'яності.
  3. Додайте часник, через хвилину влийте вершки, всипте італійські трави та присоліть до смаку. Доведіть до закипання вершків.
  4. Тим часом залийте ньокі окропом і дайте постояти 1 – 2 хвилини. Злийте воду і викладіть їх у форму для випікання.
  5. Залийте ньоки вершковим соусом, додайте моцарелу та кілька слайсів перцю чилі.
  6. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 – 15 хвилин. Готову страву притрусіть подрібненою зеленню.