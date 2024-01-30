Готові ньоки продаються у магазині. Також їх можна зробити самотужки з картоплі та борошна.
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Картопляні ньоки з копченою грудинкою
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Наріжте грудинку невеликими шматочками. Цибулю і часник почистьте і теж дрібно поріжте.
- На розігріту пательню влийте олію та обсмажте цибулю до напівпрозорості. Додайте шматочки грудинки та обсмажте до легкої рум'яності.
- Додайте часник, через хвилину влийте вершки, всипте італійські трави та присоліть до смаку. Доведіть до закипання вершків.
- Тим часом залийте ньокі окропом і дайте постояти 1 – 2 хвилини. Злийте воду і викладіть їх у форму для випікання.
- Залийте ньоки вершковим соусом, додайте моцарелу та кілька слайсів перцю чилі.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 – 15 хвилин. Готову страву притрусіть подрібненою зеленню.