Этот рецепт разорвал тикток: готовим быстрые картофельные ньоки с грудинкой
30 января 2024, 23:42Читати новину українською
Источник:kate.nora.blog
Если вам надоели обычные макароны, обратите внимание на ньоки. Они отлично сочетаются с разнообразными соусами, грибами, овощами и мясом.
Готовые ньоки продаются в магазине. Также их можно сделать самостоятельно из картофеля и муки.
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Картофельные ньоки с копченой грудинкой
- Время: 25 минут
- Порций: 2
– 500 граммов ньоков;
– 100 граммов свиной копченой грудинки;
– 150 миллилитров сливок 20%;
– 1 лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 100 граммов моцареллы;
– 1 чайная ложка приправы "Итальянские травы";
– четверть красного перца чили;
– половина пучка петрушки;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте грудинку небольшими кусочками. Лук и чеснок почистьте и тоже мелко порежьте.
- На разогретую сковороду влейте масло и обжарьте лук до полупрозрачности. Добавьте кусочки грудинки и обжарьте до легкой румяности.
- Добавьте чеснок, через минуту влейте сливки, всыпьте итальянские травы и присолите по вкусу. Доведите до закипания сливок.
- Тем временем залейте ньоки кипятком и дайте постоять 1 – 2 минуты. Слейте воду и выложите их в форму для выпечки.
- Залейте ньоки сливочным соусом, добавьте моцареллу и несколько слайсов перца чили.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 – 15 минут. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью.