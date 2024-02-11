Вы должны приготовить "Обезьяний хлеб": неожиданное лакомство от Ярославского
Источник:фейсбук Владимира Ярославского
"Обезьяний хлеб" – это сладкая выпечка, которая является гордостью американской кухни. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как его готовить, чтобы он точно получился.
"Обезьяний хлеб" получил свое название благодаря способу поедания – его надо отщипывать кусочками и сразу класть в рот. Кто именно стал автором этого названия пока неизвестно, однако каждый американец знает, что потреблять блюдо нужно быстро и с наслаждением.
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Рецепт "Обезьяньего хлеба"
Время: 3 часа
Порций: 1
Ингредиенты:
тесто:
– молоко – 200 миллилитров;
– масло – 85 грамм;
– 2 яйца;
– мука – 500 – 550 грамм;
– дрожжи – 11 грамм сухих или 30 грамм свежих;
– сахар – 50 грамм;
– соль – щепотка;
масло и специи:
– масло (82,5%) – 125 грамм;
– корица – 1 столовая ложка;
– молотый имбирь – 1 чайная ложка;
– молотый мускатный орех – 0,5 чайной ложки;
– сахар – 150 грамм;
– семена подсолнечника – 50 грамм;
– грецкие орехи – 100 грамм;
– голубика и клюква – 150 грамм;
соленая карамель:
– масло 82.5% – 100 грамм;
– сахар – 150 грамм;
– сливки 30% – 300 грамм;
– молоко – 30 миллилитров;
– 7 – 8 грамм соли.
Приготовление:
- Сначала замешиваем тесто. В теплом молоке растворяем сахар. Затем добавляем дрожжи и даем им активироваться. Вбиваем яйца, добавляем топленое теплое масло и замешиваем тесто.
- Даем тесту подойти, еще раз обмешиваем и формируем из него маленькие шарики.
- Немного топим сливочное масло.
- Смешиваем сахар со специями, а затем – с семенами подсолнечника.
- Шарики тесто обваливаем в масле, затем бросаем в смесь специй с сахаром, и складываем в форму.
- Периодически пересыпаем тесто орехи и голубикой (можно использовать другие добавки).
- Даем тесту подняться в 2 – 3 раза и запекаем 40 минут при 175 градусах.
- Готовим карамель. Сливочное масло и сахар бросаем в сотейник и ставим на большой огонь (можно добавить 50 грамм воды, чтобы карамель была более жидкой). Постоянно помешиваем смесь.
- Помешивать смесь нужно очень интенсивно. Когда цвет становится желанным, добавляем сливки с молоком. Смесь начнет кипеть и пениться. Добавляем соль и варим еще 5 минут. Процеживаем карамель через сито, накрываем пленкой и охлаждаем.
- Когда хлеб немного остынет, поливаем его карамелью.
Приятного аппетита!