"Мавпячий хліб" отримав свою назву завдяки способу поїдання – його треба відщипувати шматочками і одразу класти до рот. Хто саме став автором цієї назви наразі невідомо, однак кожен американець знає, що споживати страву потрібно швидко і з насолодою.
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Рецепт "Мавпячого хліба"
Час: 3 години
Порцій: 1
Приготування:
- Спочатку замішуємо тісто. У теплому молоці розчиняємо цукор. Потім додаємо дріжджі та даємо їм активуватися. Вбиваємо яйця, додаємо топлене тепле масло та замішуємо тісто.
- Даємо тісту підійти, ще раз обмішуємо та формуємо з нього маленькі кульки.
- Трішки топимо вершкове масло.
- Змішуємо цукор зі спеціями, а потім – із насінням соняшнику.
- Кульки тісто обвалюємо у маслі, потім кидаємо у суміш спецій з цукром, і складаємо у форму.
- Періодично пересипаємо тісто горіхи і лохиною (можна використовувати інші додатки).
- Даємо тісту піднятися у 2 – 3 рази та запікаємо 40 хвилин при 175 градусах.
- Готуємо карамель. Вершкове масло та цукор кидаємо у сотейник та ставимо на великий вогонь (можна додати 50 грамів води, аби карамель була більш рідкою). Постійно помішуємо суміш.
- Помішувати суміш треба дуже інтенсивно. Коли колір стає бажаним, додаємо вершки з молоком. Суміш почне кипіти та пінитися. Додаємо сіль та варимо ще 5 хвилин. Проціджуємо карамель через сито, накриваємо плівкою та охолоджуємо.
- Коли хліб трішки охолоне, поливаємо його карамеллю.
Смачного!