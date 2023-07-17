Малосольные огурцы – идеальная закуска, которую любят все летом или зимой. Хрустящие, слегка острые огурцы отлично сочетаются практически с любым гарниром: картофелем, кашами или макаронами.
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Вариантов приготовления малосольных огурцов сотни и каждый из них по-своему оригинален. Эти огурцы будут готовы уже через сутки.
Рецепт малосольных огурцов
- Время: 1 сутки
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Для приготовления маринада наливаем в кастрюлю воду, добавляем соль и доводим воду до кипения. Когда вода закипит и соль полностью растворится, выключаем плиту и даем маринаду время охладиться до теплого состояния.
- На дно посуды для засолки огурцов положите листья хрена, несколько веточек укропа, листьев винограда и листьев смородины. Моем огурцы, отрезаем у каждого огурца хвостики и выкладываем их сверху на листья.
- Добавляем очищенный и нарезанный ломтиками чеснок, перец горошком, несколько зонтов укропа.
- Поверх зонтов укропа выкладываем оставшиеся огурцы. Сверху выкладываем несколько листьев винограда.
- Заливаем огурцы маринадом. После того как вы выключите плиту, маринад должен остывать не менее 5 минут.
- Прижимаем огурцы тарелкой, чтобы они не всплывали. Если вы используете не ведерко, а банку, просто пропустите этот этап приготовления.
- Закрываем посуду с огурцами крышкой. После того как маринад остынет, посуду с огурцами убираем в холодильник. Огурцы можно будет дегустировать уже на следующий день.
Приятного аппетита!