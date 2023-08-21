Автентичні українські рецепти – це завжди так смачно, особливо, якщо це стосується консервації. Проте інколи потрібно знати з чим найкраще певну закрутку куштувати. До прикладу, малосольні огірки найкраще йдуть у парі з медом.

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Рецепт огірків з медом

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 3 малосольні огірки;

– 100 грамів свіжого меду.

Приготування:

Баночку готових до споживання огірків дістаньте з погреба чи комори. Нагадаємо, що процес маринування огірків має становити мінімум 24 години.

Вийміть 3 огірки з банки, обережно струшуючи від маринаду та викладіть їх на красиву тарілку.

В іншу глибоку ємкість налийте мед.

Кожен огірок вмокніть у тарілку з медом і одразу куштуйте.

Смачного!

Малосольні огірки за цим рецептом виходять просто у кожного.