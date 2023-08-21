Огурцы с медом: рецепт, покоряющий ТикТок
21 августа 2023, 07:13Читати новину українською
Источник:ТікТок authentic food
Хрустящие и душистые малосольные огурчики с медом – это сочетание от которого сразу текут слюнки. Как правильно смаковать такие вкусности – раскрывает вирусное видео в ТикТок.
Аутентичные украинские рецепты – это всегда так вкусно, особенно если это касается консервации. Однако иногда нужно знать с чем лучше определенную закрутку пробовать. К примеру, малосольные огурцы лучше всего уходят в паре с медом.
Интересно Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту
Рецепт огурцов с медом
- Время: 5 минут
- Порций: 1
– 3 малосольных огурца;
– 100 грамм свежего меда.
Приготовление:
- Баночку готовых к употреблению огурцов достаньте из погреба или амбара. Напомним, что процесс маринования огурцов должен составлять минимум 24 часа.
- Извлеките 3 огурца из банки, осторожно встряхивая от маринада и выложите их на красивую тарелку.
- В другую глубокую емкость налейте мед.
- Каждый огурец вмокните в тарелку с медом и сразу пробуйте.
Приятного аппетита!Малосольные огурцы по этому рецепту получаются прямо у каждого.