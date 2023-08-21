Огурцы с медом: рецепт, покоряющий ТикТок

21 августа 2023, 07:13
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Источник:

ТікТок authentic food

Хрустящие и душистые малосольные огурчики с медом – это сочетание от которого сразу текут слюнки. Как правильно смаковать такие вкусности – раскрывает вирусное видео в ТикТок.

Аутентичные украинские рецепты – это всегда так вкусно, особенно если это касается консервации. Однако иногда нужно знать с чем лучше определенную закрутку пробовать. К примеру, малосольные огурцы лучше всего уходят в паре с медом.

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Рецепт огурцов с медом

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 малосольных огурца;
– 100 грамм свежего меда.

 

Приготовление:

  • Баночку готовых к употреблению огурцов достаньте из погреба или амбара. Напомним, что процесс маринования огурцов должен составлять минимум 24 часа.
  • Извлеките 3 огурца из банки, осторожно встряхивая от маринада и выложите их на красивую тарелку.
  • В другую глубокую емкость налейте мед.
  • Каждый огурец вмокните в тарелку с медом и сразу пробуйте.

Приятного аппетита!

Малосольные огурцы по этому рецепту получаются прямо у каждого.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська