Как приготовить оякодон – японский омлет с рисом и курицей

Оякодон можно готовить не только на завтрак, но и на обед или ужин. Рецепт японского омлета точно понравится вашим родным.

Оякодон – разновидность японского блюда донбури, которое представляет собой глубокую тарелку с рисом, наполненную различными ингредиентами.

Читайте также Недавно завершился фестиваль "InRestFest'2021" при поддержке ТМ "KURATOR": чем он запомнился

Если верить источникам, оякодон впервые приготовили в Осаке 1900 года. Повар добавил к рису кусочки курицы с луком и обильно полил яйцом.

Готовить это блюдо можно не только с курицей, но и с говядиной или другим мясом. Однако с курицей оякодон лучше всего подходит.

Рецепт оякодона – японского омлета

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2



Японский омлет / Фото Мashed

– 1 шт. репчатого лука;– 300 г куриного филе;– 150 г риса;– 3 шт. куриных яиц;– 6 ст. л. соевого соуса;– 2 ст. л. сахара;– 20 г зеленого лука.

Приготовление:

Тщательно почистите репчатый лук от шелухи и нарежьте его полукольцами. Разогрейте сковородку и вылейте на нее соевый соус.



Приготовление блюда / Фото Еда

Когда соевый соус начнет кипеть, добавьте нарезанный лук и посыпьте сверху сахаром. Карамелизируйте лук в течение 2-3 минут помешивая.

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и отправьте на сковородку. Обжарьте мясо с обеих сторон.



Приготовление блюда / Фото Еда

В отдельной миске взбейте вилкой яйца.



Приготовление блюда / Фото Еда

Вылейте яйца на сковородку и накройте крышкой. Готовьте омлет 3-4 минуты не помешивая.



Приготовление блюда / Фото Еда

Мелко нарежьте зеленый лук.

Заранее отварите рис до готовности.



Приготовление блюда / Фото Еда

Выложите рис на тарелку. Сверху осторожно добавьте омлет и посыпьте зеленым луком.