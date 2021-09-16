Как приготовить оякодон – японский омлет с рисом и курицей

16 сентября 2021 , 20:28
Читати новину українською

Источник:

Еда

Оякодон можно готовить не только на завтрак, но и на обед или ужин. Рецепт японского омлета точно понравится вашим родным.

Оякодон – разновидность японского блюда донбури, которое представляет собой глубокую тарелку с рисом, наполненную различными ингредиентами.

Читайте также Недавно завершился фестиваль "InRestFest'2021" при поддержке ТМ "KURATOR": чем он запомнился

Если верить источникам, оякодон впервые приготовили в Осаке 1900 года. Повар добавил к рису кусочки курицы с луком и обильно полил яйцом.

Готовить это блюдо можно не только с курицей, но и с говядиной или другим мясом. Однако с курицей оякодон лучше всего подходит.

Рецепт оякодона – японского омлета

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Японский омлет / Фото Мashed

Ингредиенты:
– 1 шт. репчатого лука;
– 300 г куриного филе;
– 150 г риса;
– 3 шт. куриных яиц;
– 6 ст. л. соевого соуса;
– 2 ст. л. сахара;
– 20 г зеленого лука.

Приготовление:

  1. Тщательно почистите репчатый лук от шелухи и нарежьте его полукольцами.

  2. Разогрейте сковородку и вылейте на нее соевый соус.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Когда соевый соус начнет кипеть, добавьте нарезанный лук и посыпьте сверху сахаром. Карамелизируйте лук в течение 2-3 минут помешивая.
  1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и отправьте на сковородку. Обжарьте мясо с обеих сторон.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. В отдельной миске взбейте вилкой яйца.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Вылейте яйца на сковородку и накройте крышкой. Готовьте омлет 3-4 минуты не помешивая.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Мелко нарежьте зеленый лук.
  1. Заранее отварите рис до готовности.


Приготовление блюда / Фото Еда

  1. Выложите рис на тарелку. Сверху осторожно добавьте омлет и посыпьте зеленым луком.
  1. Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак