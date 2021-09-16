Оякодон – разновидность японского блюда донбури, которое представляет собой глубокую тарелку с рисом, наполненную различными ингредиентами.
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Если верить источникам, оякодон впервые приготовили в Осаке 1900 года. Повар добавил к рису кусочки курицы с луком и обильно полил яйцом.
Готовить это блюдо можно не только с курицей, но и с говядиной или другим мясом. Однако с курицей оякодон лучше всего подходит.
Рецепт оякодона – японского омлета
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Японский омлет / Фото Мashed
Приготовление:
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Тщательно почистите репчатый лук от шелухи и нарежьте его полукольцами.
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Разогрейте сковородку и вылейте на нее соевый соус.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Когда соевый соус начнет кипеть, добавьте нарезанный лук и посыпьте сверху сахаром. Карамелизируйте лук в течение 2-3 минут помешивая.
- Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и отправьте на сковородку. Обжарьте мясо с обеих сторон.
Приготовление блюда / Фото Еда
- В отдельной миске взбейте вилкой яйца.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Вылейте яйца на сковородку и накройте крышкой. Готовьте омлет 3-4 минуты не помешивая.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Мелко нарежьте зеленый лук.
- Заранее отварите рис до готовности.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Выложите рис на тарелку. Сверху осторожно добавьте омлет и посыпьте зеленым луком.
- Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!