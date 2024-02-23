Перед такими блинами не устоит никто. Ваши родные сами придут на кухню, почувствовав прекрасный аромат.

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Приготовление:

Выжмите сок лимона. Отмерьте 2 столовых ложки и влейте в стакан молока. Отставьте на несколько минут.

Тем временем в миску высыпьте муку, добавьте разрыхлитель, соль, сахар и мак. Все смешайте.

Добавьте оставшийся лимонный сок, яйцо и 30 граммов растопленного охлажденного масла.

Вылейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте до однородности. Масса должна получиться достаточно густой и напоминать крем.

На сковороде разогрейте растительное масло.

Ложкой вынимайте части теста, формируя достаточно толстые блинчики. Обжарьте их до золотистого цвета с двух сторон.