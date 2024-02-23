Перед такими блинами не устоит никто. Ваши родные сами придут на кухню, почувствовав прекрасный аромат.
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Рецепт оладьев с маком
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Выжмите сок лимона. Отмерьте 2 столовых ложки и влейте в стакан молока. Отставьте на несколько минут.
- Тем временем в миску высыпьте муку, добавьте разрыхлитель, соль, сахар и мак. Все смешайте.
- Добавьте оставшийся лимонный сок, яйцо и 30 граммов растопленного охлажденного масла.
- Вылейте влажные ингредиенты в сухие и перемешайте до однородности. Масса должна получиться достаточно густой и напоминать крем.
- На сковороде разогрейте растительное масло.
- Ложкой вынимайте части теста, формируя достаточно толстые блинчики. Обжарьте их до золотистого цвета с двух сторон.
- Перед подачей жареные блины можно посыпать сахарной пудрой или украсить свежими фруктами.