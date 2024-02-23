Сочетание сметанного крема и вишен – просто фантастическое. кроме того, этот тор имеет необычный вид.
Стоит попробовать Готовим идеальные шоколадные маффины с вишнями: простой рецепт с секретом
Торт "Монастырская избушка"
- Время:
- Порций: 10
Приготовление:
- Соедините сухие ингредиенты, кроме сахара. Масло натрите прямо в муку.
- Добавьте к сметане сахар, перемешайте и соедините вместе с маслом и мукой. Быстро вымешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут.
- Тем временем к вишням добавьте сахар. Поставьте на средний огонь. Когда вишни растают, сок из них вылейте на крахмал, перемешайте и добавьте к вишням. Варите на слабом огне до загустения. Далее охладите и накройте пленкой в контакт.
- Тесто разделите на 3 части. Каждую хорошо раскатайте и нарежьте полоски шириной 8 сантиметров, которые тоже раскатайте.
- Выложите на каждую начинку, залепите края и выкладывайте на противень швом вниз. Выпекайте при температуре 200 градусов 20-22 минуты.
- Все ингредиенты для крема взбейте до пиков. Соберите торт в виде домика и поставьте на ночь в холодильник для стабилизации.